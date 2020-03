Coronavirus, dalla Germania a Licata in auto: segnalata famiglia italo-tedesca

In fuga dal coronavirus partendo dalla Germania per arrivare, a bordo della loro auto, a Licata. Una famiglia italo-tedesca è stata individuata e segnalata al momento dello sbarco a Messina dove, agli imbarcaderi, si trova il sindaco Cateno De Luca per controllare dove erano dirette le persone che sbarcavano in Sicilia.

La polizia locale sta lavorando per raggiungere le persone dirette a Licata e far sì che si registrino all'Asp e che osservino il periodo di quarantena di 14 giorni.

L'articolo completo di Paolo Picone nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

