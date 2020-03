Coronavirus, un'altra vittima a Sciacca: quattro i morti nell'Agrigentino

Il bilancio delle vittime di coronavirus in provincia di Agrigento si aggrava e raggiunge quota quattro vittime. E’ morto il 77enne di Sciacca che era stato ricoverato nell’unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale «Gravina» di Caltagirone dopo aver scoperto di essere positivo al Covid-19.

Dopo qualche giorno di degenza in Terapia intensiva, oggi è avvenuto il decesso per insufficienza respiratoria. Il paziente era affetto da gravi patologie croniche, come hanno reso noto dall’Asp di Caltagirone.

Questa mattina nel reparto di Medicina dell’ospedale «Giovanni Paolo II» di Sciacca, dove era stato ricoverato per patologie pregresse , era morto anche il pensionato di 88 anni, anche lui risultato positivo all’esame del tampone rinofaringeo. L’indagine epidemiologica che lo aveva riguardato era stata quella messa in atto, all’ospedale di Sciacca, dopo che s'era registrato il caso del medico 48enne che è stato trasferito. La donna si trova ancora ricoverata all’ospedale «Sant'Elia» di Caltanissetta.

Durante la notte fra venerdì e ieri, il primo caso. La vittima era un 87enne, trasferito, dopo la diagnosi dell’infezione, all’ospedale di «Umberto I» di Enna. A queste persone deve aggiungersi anche l’esito positivo del tampone post-mortem eseguito su un settantenne che era ricoverato al reparto di Cardiologia dell’ospedale «San Giovanni di Dio» di Agrigento.

Proprio al nosocomio agrigentino si è sviluppato un focolaio, probabilmente da un paziente infetto, che ha portato al contagio di un cardiologo e di un’operatrice dello stesso reparto.

