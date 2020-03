Ad Agrigento un elicottero dei carabinieri per reprimere le violazioni

Avrebbe dovuto restare, essendo rientrata dal Nord, in isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni. Invece, ieri mattina, è stata trovata fuori casa ed era diretta al supermercato per fare la spesa. Ha 48 anni, la licatese che è stata denunciata, dalla polizia municipale che è coordinata dal comandante Giovanna Incorvaia, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

L'ipotesi di reato contestata è inosservanza al provvedimento d'autorità. Ma la polizia locale di Licata, sempre ieri, ha anche denunciato - per procurato allarme sociale - coloro che avrebbero diffuso delle voci prive di fondamento. Ieri, a Licata, sono circolati messaggi Whatsapp con i quali s'annunciava la chiusura del mercato ortofrutticolo.

ntanto, durante la mattinata di ieri, i carabinieri hanno realizzato una nuova operazione di prevenzione per continuare ad arginare tutti coloro - sono, purtroppo, ancora tanti - che continuano ad infischiarsene dei divieti posti dai decreti della presidenza del Consiglio dei ministri e dalle ordinanze del presidente della Regione Sicilia.

