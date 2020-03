Nuove restrizioni a Lampedusa e Sciacca: a Ribera sospensione dei tributi locali

Ulteriori restrizioni, con nuove misure locali, per la gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus sono contenute in una ordinanza emessa dal sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, ad integrazione dei provvedimenti ministeriali e regionali.

L'ordinanza a Sciacca

L'ordinanza è finalizzata alla limitazione degli spostamenti e dei fenomeni di affollamento e di assembramento. Prevede la chiusura alle ore 13 nei giorni feriali e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati e specificati nel provvedimento.

Ordinanza a Lampedusa

In seguito all'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana del 19 marzo, che dispone ulteriori misure in aggiunta alle disposizioni del governo nazionale, anche i cittadini di Lampedusa e Linosa dovranno adeguarsi. Lo prevede un'ordinanza firmata dal sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello. È limitata ad una al giorno, e da parte di un solo componente del nucleo familiare, l'uscita per gli acquisti essenziali; è vietata ogni pratica di attività motoria all'aperto, anche in forma individuale.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE