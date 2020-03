Coronavirus, è salito a 34 il numero dei contagiati ad Agrigento

È arrivato a 34 il numero di casi positivi al Coronavirus nell'Agrigentino. Se ieri mattina si parlava di 29 contagiati, in serata i numeri sono cresciuti, come previsto.

L'ultimo, in ordine di tempo, a mandare sui social un video messaggio - comunicando il primo caso e provando a rassicurare la cittadinanza - è stato il sindaco di Canicattì: Ettore Di Ventura. Ieri test positivi anche ad Agrigento, a Ribera, a Menfi, a Palma di Montechiaro. Infine una morte sospetta a Licata, un 57enne di Licata, posto in stato di quarantena poiché aveva avuto contatti diretti con un compaesano 52enne risultato positivo al Covid-19. L'uomo è stato trovato privo di vita in casa.

