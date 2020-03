Coronavirus, migranti in isolamento visti per strada a Porto Empedocle: esplode la protesta

Alcuni migranti sbarcati nei giorni a Lampedusa e trasferiti a Porto Empedocle, ospiti in un albergo dove dovrebbero rimanere in via precauzionale in isolamento volontario, sarebbero stati visti per strada e scoppia la polemica.

Ieri, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, alcuni empedoclini hanno segnalato la presenza dei migranti e alla polizia e ai carabinieri è stato chiesto di controllare.

Gli 85 migranti sono stati trasferiti, con il traghetto di linea, a Porto Empedocle senza mettere piede nel centro d'accoglienza delle Pelagie. La struttura di contrada Imbriacola, a Lampedusa, è infatti off-limits e all'interno si trovano in isolamento, in via precauzionale, 26 extracomunitari giunti nei giorni precedenti.

