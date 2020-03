San Giovanni Gemini, vettura in fiamme: automobilista riesce a fuggire

Fumo e fiamme mentre l'utilitaria è in marcia. È accaduto in via Musco, a San Giovanni Gemini, nella serata di sabato.

Il proprietario della macchina è riuscito a mettersi in salvo, uscendo repentinamente dall'abitacolo. Lo stesso proprietario, insieme ai carabinieri, hanno provato subito ad evitare che l'incendio - sviluppatosi per cause accidentali - avvolgesse e devastasse l'autovettura.

Si sono vissuti, inevitabilmente, momenti di apprensione per l'utilitaria e di scompiglio lungo la via dove si è sviluppato l'incendio. Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento, nel frattempo, è partita una squadra di pompieri che ha concluso le già iniziate operazioni di spegnimento.

