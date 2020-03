Nuovo ritrovamento di droga in spiaggia, 35 chili di hashish nella riserva di Torre Salsa

Nuovo ritrovamento di droga in spiaggia in Sicilia: questa volta nella riserva naturale di Torre Salsa. Ieri, durante un servizio dei carabinieri per vigilare sull’applicazione degli ultimi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri connessi all’emergenza coronavirus, un passante ha segnalato ai militari la presenza di un sacco sulla spiaggia.

I carabinieri, in effetti, hanno ritrovato un sacco di plastica blu, chiuso da un fitto intreccio di nastro da imballaggio e nascosto dalle alghe e dagli altri rifiuti restituiti dal mare in questi giorni. All'interno, decine di panetti di hashish, per un peso complessivo di 35 chili circa. Nei prossimi giorni i Carabinieri cercheranno di fare luce su quest’ultimo ritrovamento di droga sulle spiagge agrigentine.

