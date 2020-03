Coronavirus, i sindaci agrigentini chiedono le stesse misure del lodigiano

L'emergenza coronavirus scaturita dal focolaio individuato nell'ospedale di Sciacca preoccupa i sindaci dell'agrigentino. In 17 hanno firmato un documento con cui si rivolgono a tutte le autorità di governo, da quello provinciale a quello regionale, fino a quello centrale.

Chiedono misure analoghe a quelle adottate per l’area del Lodigiano, in Lombardia, per arginare l’emergenza coronavirus che sta interessando il versante occidentale della provincia di Agrigento. I sindaci si dicono seriamente preoccupati per la potenziale diffusione del contagio nel loro territorio e vogliano richiamare le autorità ad intervenire di fronte alla necessità di frapporre tempestivamente un argine alla repentina e notevole espansione dell’epidemia. Fino a oggi la quasi totalità dei casi positivi ai tamponi nella provincia di Agrigento si sono registrati nel territorio Sciacca - Ribera.

"L'entità dell’emergenza - scrivono i sindaci - richiede le medesime attenzioni e misure di tutela sanitaria approntate nei territori del Lodigiano e del Veneto".

