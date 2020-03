Coronavirus, ad Agrigento montata una nuova tenda pre-triage

Nel pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, all'esterno della struttura sanitaria, è stata montata una nuova tenda pre-triage. Il Libero consorzio comunale di Agrigento ,continuando nella sua opera di sostegno alla emergenza Coronavirus, su richiesta del direttore sanitario del presidio ospedaliero ha fatto montare la tenda della Protezione civile per supportare il pre-triage per l'emergenza Covid-19. Ad autorizzare è stato il commissario dell'ex Provincia Girolamo Alberto Di Pisa.

Continuano, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, anche i controlli delle forze dell'ordine per le strade, sia per chi si muove in auto che chi è a piedi. L'ultimo bilancio parla di 4 denunciati a Favara e uno, invece, ad Agrigento.

