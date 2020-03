Sciacca, ha il coronavirus ma va a fare la spesa: rischia fino a 12 anni per epidemia colposa

È risultato positivo al coronavirus ma nonostante ciò è andato ugualmente a fare la spesa, evitando di stare in autoisolamento. Sarebbe un inserviente dell'ospedale di Sciacca la persona indagata dalla Procura di Sciacca che ha aperto un'inchiesta per concorso colposo in epidemia e inosservanza delle normative disposte per far fronte all'emergenza Coronavirus.

L'inchiesta è nata dopo una denuncia e la magistratura ha avvisato del caso l'autorità sanitaria. Il reato di epidemia colposa nella forma aggravata è punito fino a 12 anni.

