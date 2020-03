Coronavirus, Girgenti Acque: "Chiusura temporanea degli sportelli periferici"

La Gestione Commissariale del S.S.I. ATI AG9 ha inviato una nota con cui sottolinea che "in linea con le indicazioni del Governo è impegnata a contribuire con responsabilità alla sicurezza e alla salute della comunità rappresentata sia dagli utenti che dal personale dell’azienda. A causa dell’emergenza sanitaria, a tutela della salute di tutti, si comunica la temporanea chiusura di tutti gli sportelli periferici per consentire l’adeguamento delle strutture di ricevimento del pubblico.

Si comunica che rimarrà aperto temporaneamente lo sportello della sede centrale, sito nella Zona Industriale di Aragona, soltanto per le operazioni strettamente necessarie. Gli Utenti che intendono accedere allo sportello dovranno farlo preferibilmente muniti di mascherine in modo da contenere per quanto possibile il rischio per la propria salute e per quella degli operatori.

Si coglie l’occasione per invitare gli Utenti a utilizzare quanto più possibile il sito web aziendale e tutti i canali telematici. Sul sito web www.girgentiacque.com sono presenti tutte le informazioni sul servizio in generale e sulla propria utenza.

Con qualche click è possibile consultare le propria posizione, scaricare le bollette, effettuare pagamenti, controllare e comunicare la lettura del contatore, ed avviare qualunque tipo di pratica (volture, nuovi allacciamenti, reclami, ecc.).

Si può comunicare con l’azienda con posta elettronica:

- e.mail info@girgentiacque.com

- pec gestionecommissariale.sii. atiag9@pec.girgentiacque.com

O tramite centralino ai numeri: 0922/441539 - 0922/1835793.

Con la collaborazione degli Utenti l’uso dei servizi telematici e digitali (per i quali la Gestione Commissariale del S.I.I. è impegnata da tempo) può evitare inutili spostamenti, perdite di tempo, sprechi di carta e denaro, a tutto vantaggio dell’ambiente e della salute di tutti.

La Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9 è impegnata a estendere l’uso dei servizi on-line, che fra poche settimane potranno essere utilizzati anche tramite “app” su tablet e smartphone, per migliorare il livello di servizio agli utenti".

