Paura al reparto di Psichiatria di Agrigento, paziente brucia un materasso

Il reparto di Psichiatria, con complessivi 15 posti letto a disposizione, è stato sgomberato. In via precauzionale, già durante la notte fra lunedì e ieri, i ricoverati sono stati spostati in un'altra, adeguata, ala dell'ospedale «San Giovanni di Dio» di Agrigento.

Oggi, verosimilmente, la direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera cercherà di capire come si siano svolti i fatti, come è possibile che un ricoverato all'unità operativa di Psichiatria fosse in possesso di un accendino o di cerini. Perché è con un accendino, o con dei cerini, che il ricoverato ha appiccato il fuoco al materasso. Un materasso ignifugo che non ha consentito che si sprigionassero fiamme, ma che ha fatto fumo. Tanto fumo.

Erano le 24,55 quando l'Sos per un incendio al reparto Psichiatria dell'ospedale di contrada Consolida risuonava alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale.

