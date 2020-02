Coronavirus, guanti e mascherine: misure di precauzione al tribunale di Agrigento

L’Asp fornirà guanti e mascherine e sarà ridotta, al minimo, la presenza di persone al tribunale di Agrigento. Nelle aule di udienza saranno ammesse le sole parti necessarie. Sarà inoltre applicato il decalogo del ministero e si farà un’adeguata campagna di informazione.

Le misure precauzionali sono state decise durante una riunione nell’ufficio del procuratore Luigi Patronaggio, cui hanno partecipato anche il presidente del tribunale Pietro Maria Falcone, i dirigenti della cancelleria e i vertici dell’Asp.

Già oggi, su iniziativa di due singoli magistrati del settore penale, in un caso sollecitata dal pm, è stato deciso, in via prudenziale, «per ragioni legate alla salute pubblica», di celebrare udienze dibattimentali senza la presenza di persone diverse dalle parti processuali. Le nuove misure entreranno in vigore da domani.

