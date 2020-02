Realmonte, avvistato un airone bianco alla Scala dei Turchi

Un esemplare di Airone bianco maggiore è stato avvistato alla Scala dei Turchi. A darne notizia e a diffondere gli scatti suggestivi è stata l'associazione ambientalista Mareamico che da anni si occupa della tutela della scalinata di punta Majata.

"La Scala dei Turchi - dice l'esponente numero uno di Mareamico, Claudio Lombardo - va salvaguardata, anche perché rientra tra i siti visitati dal flusso migratorio degli uccelli. Così come è accaduto ieri e noi siamo stati bravi, e fortunati, ad immortalare un momento così bello".

Dallo scorso 9 gennaio, così come ricorda Giuseppe Pantano in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, alcuni crolli della falesia hanno determinato la chiusura della Scala per il periodo di 3 mesi. In questo tempo vanno trovate le soluzioni per contrastare il processo di erosione in corso.

Un'idea è quella della realizzazione di una passerella esterna lungo la Scala dei Turchi, come quella che c'è sul lago d'Iseo, attraverso la quale i turisti possono ammirare la scogliera di marna bianca senza salirci sopra e deturparla.

