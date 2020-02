Incidente mortale a San Leone, arrestato l'autista dell'auto: era ubriaco

Era ubriaco l'uomo, un 49enne di Agrigento, che si trovava alla guida della Peugeot 207 che si è schiantata a San Leone, in un muretto di cinta. L'uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. L'incidente è avvenuto in via Dei Borboni a San Leone provocando la morte di Giuseppe Terrosi, 32 anni.

L’indagato, su disposizione del sostituto procuratore di turno andrà ai domiciliari. Per ora si trova all’ospedale «San Giovanni di Dio». A restare ferito, ma non in maniera grave, nell’incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo anche un altro agrigentino. Erano, infatti, tre e non quattro le persone che erano sull'utilitaria.

