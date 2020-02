Un pensionato di 75 anni, Michele Vella, di Campobello di Licata, in provincia di Agrigento, è morto in un incidente in campagna.

L’uomo stava tagliando un albero quando il tronco gli è caduto sul fianco schiacciandogli la cassa toracica e uccidendolo. (AGI)

