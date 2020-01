Incidente sul lavoro a Palma, agricoltore muore schiacciato da un trattore

Un trattore si ribalta schiacciando un bracciante. Rosario Lo Vasco, 53 anni di Palma di Montechiaro, è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro in contrada Falcone. Mentre arava il suo appezzamento di terreno, il mezzo si è ribaltato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che in elisoccorso lo hanno trasferito all'ospedale "Sant'Elia". Inutile la corso in pronto soccorso dove il bracciante è arrivato già morto. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

© Riproduzione riservata