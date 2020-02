Sciacca, lotta alle discariche: chiesti maggiori controlli

«Il problema dei rifiuti abbandonati in maniera incivile persiste già da tempo e da tempo avevamo chiesto tramite segnalazione di rafforzare controlli nelle zone interessate con l'installazione di videocamere nascoste nei luoghi dove accade spesso l'abbandono dei rifiuti o anche con l'istituzione delle guardie ambientali per supportare il lavoro già prezioso della polizia municipale o comunque lavorando per estendere il porta a porta anche in quelle zone».

È quanto sostengono i consiglieri comunali del centrodestra e l'indipendente Cinzia Deliberto che dissentono dalla linea portata avanti dal sindaco che, in questi giorni, sta effettuando una serie di sopralluoghi in alcune aree della città dove sono state create vere e proprie discariche abusive di rifiuti per fare scattare denunce all'autorità giudiziaria.

Alcuni interventi di bonifica negli ultimi giorni sono stati effettuati come nelle contrade Bordea e Carcossea e nel piazzale adibito a parcheggio interno dell'ospedale Giovanni Paolo II.

