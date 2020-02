Intascò dei soldi per le carte d'identità, interdetto dipendente comunale di Ravanusa

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha convalidato l’arresto del dipendente del Comune di Ravanusa Mario Seggio, arrestato, in flagranza di reato, dai Carabinieri, con l’accusa di peculato e malversazione in danno di privati.

A carico del 54enne il gip ha applicato la misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio. Per 12 mesi, in sostanza, non potrà essere funzionario del Municipio di Ravanusa. Il magistrato ha disposto, dunque, l’immediata liberazione dell’indagato. Il pm Paola Vetro, che conduce l’inchiesta con il coordinamento del procuratore Luigi Patronaggio, aveva chiesto la convalida dell’arresto e, in considerazione della gravità dei fatti, l’applicazione degli arresti domiciliari.

