Canicattì, commosso addio a Rosalinda: si attendono i risultati dell'autopsia

Folla ieri all'interno della chiesa Maria Ausiliatrice di Canicattì in occasione del funerale di Rosalinda Migliore, morta in seguito allo scontro tra la sua autovettura ed un muro in cemento armato.

Il pomeriggio precedente è stata eseguita all'interno dell'ospedale «San Giovanni di Dio» di Agrigento l'autopsia sulla salma della donna. Ad effettuarla il medico legale Giuseppe Ragazzi di Catania incaricato dalla Procura di Agrigento, titolare delle indagini sul decesso della sfortunata donna di Canicattì. Una morte ritenuta inspiegabile dai familiari che si sono affidati da subito all'assistenza legale dell'avvocato Gero Li Calzi.

