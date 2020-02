Rifiuti ad Agrigento, si potranno usare solo i mastelli: fra i cittadini esplode la protesta

«A partire da venerdì, 14 febbraio, non sarà assolutamente consentito il conferimento dei rifiuti senza l'utilizzo dei mastelli". L'annuncio è dell'assessore comunale all'ecologia Nello Hamel. Parole che hanno scatenato la polemica tra i cittadini di Agrigento.

"L'assessore Hamel ci approvvigionerà personalmente di mastelli? Visto che gli operatori ecologici, lanciandoli, ce li hanno distrutti tutti" - ha scritto un agrigentino - . "Sfido loro a far entrare plastica, 2 volte a settimana, e cartone, una volta a settimana, dentro quei mastelli. E se lasci il cartone dentro un sacco grande di plastica aperto in modo tale da doverlo solo svuotare, ti scrivono che ‘il contenitore non è conforme'. Differenziata fatta coi piedi!" scrive un altro residente.

