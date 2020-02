Auto contromano sulla statale 640, alla guida un 30enne ubriaco

Ha imboccato la carreggiata Caltanissetta-Agrigento in contromano ma, fortunatamente, non ha provocato alcun incidente. È avvenuto intorno alle 20, quando sulla statale 640 c'era un modesto traffico. La vettura, anziché percorrere la rotonda degli Scrittori ed immettersi sulla carreggiata con direzione Agrigento- Caltanissetta, ha svoltato a sinistra, prendendo contromano la carreggiata Caltanissetta-Agrigento.

Immediato l'intervento di due pattuglie della polizia stradale che si trovavano nei pressi. Una ha fermato la vettura mentre l'altra è riuscita a fare rallentare i veicoli che sopraggiungevano.

Alla guida c'era un 30enne che è risultato avere un tasso alcolemico di oltre 1,50. È stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per guida in stato d’ebbrezza e la patente gli è stata subito ritirata. Quest'ultima gli verrà adesso revocata dalla Prefettura che stabilirà anche la sanzione da elevare per la guida in contromano.

© Riproduzione riservata