Incidente a Canicattì, si schianta contro un muro: muore donna di 35 anni

Aveva 35 anni, Rosalinda Migliore, morta in un incidente a Canicattì. Lo schianto è avvenuto ieri sera in contrada Rinazzi. La donna si trovava alla guida di una Hyundai Matrix che, per cause non ancora chiare, ha impattato contro un muretto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. La casalinga è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale «Barone Lombardo» dove i medici l’hanno sottoposta ad un delicato intervento chirurgico durante il quale la paziente è morta. In corso i rilievi della polizia di Canicattì.

© Riproduzione riservata