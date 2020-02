Sciacca, molesta e minaccia la ex: 52enne in carcere

Eseguita dai carabinieri di Sciacca un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 52nne accusato di stalking e lesioni nei confronti della sua ex, una donna di Menfi.

G.F., queste le sue iniziali, avrebbe più volte, negli ultimi mesi del 2019 fino allo scorso gennaio perseguitato più volte la vittima che, impaurita, sarebbe stata anche costretta a trasferirsi dal fratello. Nonostante infatti il divieto imposto dal giudice, l'uomo si appostava frequentemente vicino alla casa della donna per poi pedinarla durante tutta la giornata.

In più occasioni inoltre ha pubblicato sul profilo Facebook della donna diversi post offensivi nei suoi confronti e, una volta ottenuto un appuntamento con lei, l'avrebbe anche aggredita provando a strangolarla e danneggiandole infine l'auto.

Dopo la denuncia della donna, i carabinieri di Sciacca hanno fatto partire le indagini. L’arrestato è stato trasferito, dopo le formalità di rito, presso la casa circondariale di Sciacca.

