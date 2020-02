Accusato di truffa, chiesto rinvio a giudizio per un cardiologo agrigentino

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio del cardiologo Piero Innocente, 68 anni, di Agrigento. Il professionista è accusato dell'ipotesi di reato di truffa. Le indagini sul campo sono state effettuate dalla Guardia di finanza con il coordinamento del procuratore capo Luigi Patronaggio e dell'aggiunto Salvatore Vella.

Dal primo gennaio del 2014 al 29 marzo del 2019, il dirigente medico in servizio all'Asp di Agrigento con contratto a tempo indeterminato e in regime di esclusività "con artifizi e raggiri consistiti nell'omettere di dichiarare, ogni anno, di svolgere attività professionale extramoenia, induceva - hanno scritto, quale capo d'imputazione, dalla Procura della Repubblica - in errore il personale dell'Asp di Agrigento che gli riconosceva il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto esclusivo".

Trattamento economico aggiuntivo "al quale non aveva diritto - prosegue l'accusa formulata dalla Procura - in quanto svolgeva attività medica professionale non autorizzata a favore di privati, presso lo studio medico" in centro ad Agrigento. Secondo le indagini della Guardia di finanza, il professionista avrebbe illecitamente percepito, in danno dell'azienda sanitaria provinciale, indennità per complessivi 153.539,46 euro.(ANSA).

