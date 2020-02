Ribera, sequestro di oltre un chilometro di rete da pesca

Oltre un chilometro di rete da pesca è stata sequestrata a Seccagrande di Ribera, durante un intervento a tutela delle specie ittiche sottomisura.

I militari della Guardia Costiera hanno individuato e posto sotto sequestro ben 4 reti da pesca di tipo tremaglio da 150 metri cadauna ed una rete combinata di 250 metri (costituita da imbocco e tremaglio) ed hanno elevato un verbale di mille euro per detenzione di attrezzi non consentiti.

Questi tipi di attrezzi da pesca venivano utilizzati per effettuare la pesca di seppie e novellame in un periodo in cui ciò è vietato.

L'articolo di Giuseppe Pantano

