Porto Empedocle, pesce avariato e immondizia nei furgoni per gli alimenti a chilometro zero

Cibo in cattivo stato di conservazione e immondizia nei furgoni destinati al trasporto degli alimenti a chilometro zero. È quanto scoperto dai carabinieri della Stazione di Porto Empedocle.

Durante alcuni dei numerosi controlli alle aziende ittiche empedocline, i militari hanno ispezionato i veicoli usati per il trasporto del pesce: su due di essi, in particolare, hanno trovato pile di cassette di pesce avariato o comunque conservato in modo inadeguato, sopra le quali erano ammassati sacchi di immondizia e altri rifiuti che contaminavano anche i prodotti alimentari.

I carabinieri hanno pertanto sequestrato circa 80 chili di pesce avariato e 120 chili di immondizia, mentre per 4 persone, conducenti dei mezzi e proprietari delle ditte individuali, è scattata la denuncia, oltre a sanzioni amministrative per quasi 10.000 euro. Nei prossimi giorni il materiale sequestrato verrà distrutto con le fiamme.

