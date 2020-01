Coltello a serramanico in auto, una denuncia a Porto Empedocle

I carabinieri di Porto Empedocle, durante le numerose pattuglie svolte nella cittadina marinara, hanno denunciato un 25enne empedoclino che aveva in macchina un coltello a serramanico.

L’attenzione dell’Arma è sempre alta, e proseguono senza sosta i controlli del territorio in tutta la Provincia. Ieri, durante un posto di controllo, i militari della Stazione di Porto Empedocle hanno alzato la paletta per fermare un’auto e, all’esito di una breve perquisizione, hanno trovato a bordo del veicolo un coltello a serramanico ben nascosto nel vano portaoggetti. L’arma è stata sequestrata, naturalmente, e per il ragazzo alla guida è scattata la denuncia a piede libero.

© Riproduzione riservata