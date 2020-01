Agrigento, risse e aggressioni in centro storico

Una rissa a largo Taglialavoro, una aggressione in via Atenea e liti fra discesa Empedocle e via Pirandello. Pomeriggio e prima serata più che movimentata, quelli di martedì, nel cuore del centro storico di Agrigento: nell'area di Porta di Ponte. A fare avanti e indietro, e la loro presenza non è passata inosservata neanche ai più distratti, sono stati gli agenti della sezione Volanti della Questura.

Poliziotti che hanno anche bloccato e identificato due immigrati pare coinvolti nei fatti. Le posizioni dei due, ieri, pare che fossero ancora al vaglio. Ad essere coinvolti nei diversi episodi - ma non è esclusa una concatenazione - sono stati infatti sempre degli extracomunitari.

Nei pressi di largo Taglialavoro, sono stati quattro i migrati che sono venuti alle mani. Non è chiaro cosa effettivamente abbia innescato il tafferuglio. Qualcuno - assistendo allo «scontro» - ha però lanciato l'allarme e, in maniera fulminea, sono sopraggiunti i poliziotti della sezione Volanti. Sentendo le sirene delle forze dell'ordine, i quattro si sono dati alla fuga.

Pare che proprio uno dei coinvolti nella rissa, scappando lungo la via Atenea, si sia scagliato contro un immigrato che sarebbe stato semplicemente di passaggio. Un uomo che è stato colpito alla testa con una cassetta di legno, ritrovata e subito raccolta in un cumulo di rifiuti. La vittima dell'aggressione che, pare, non avesse nulla a che fare con la rissa verificatasi poco prima, non è rimasto ferito ma semplicemente un po' frastornato.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE