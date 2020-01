Agrigento, intimidazione per Bruccoleri: recapitata busta con proiettile

Intimidazione ai danni dell'architetto Calogero Bruccoleri, ex vice presidente dell'Akragas: la prima squadra di calcio di Agrigento che milita nel campionato di Eccellenza.

Ieri, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, ha denunciato alla Questura di Agrigento, ha riferito d'aver ricevuto un proiettile, in una busta, nella cassetta della posta. Bruccoleri, dopo le dimissioni, aveva già segnalato le minacce derivanti dagli ambienti sportivi. Alle sue dimissioni avevano fatto seguito feroci polemiche anche sui social.

Sull'intimidazione sta indagando la Squadra Mobile della Questura di Agrigento.

