Vandali in viale Della Vittoria, continuano i casi di devastazione ad Agrigento

Tre vasi di ceramica sistemati sul belvedere sono stati rotti, sabato scorso, e scaraventati in viale Della Vittoria, strada sottostante. Fortunatamente, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, in quel momento non passava alcuna auto ma resta in città lo sgomento e la preoccupazione.

È solo l'ennesimo atto vandalico da quando i vasi sono stati collocati. "Si tratta di vasi donati e accuditi da agrigentini che amano il bello e la loro città", ha dichiarato ieri il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto. "Uno dei tre vasi rotti - aggiunge - recava il nome di uno straordinario giovane agrigentino deceduto a seguito di un incidente stradale. Quel vaso ci era stato donato dalla famiglia - concludeva il sindaco - . Vigliacchi!".

Fino ad ora, ogni volta che erano stati rotti, l'Accademia delle Belle Arti aveva replicato i vasi ricollocandoli nel giro di pochissime ore. Adesso, però, come ha dichiarato il direttore Alfredo Prado, i vasi distrutti non verranno sostituiti ma resteranno quale simbolo e testimonianza di inciviltà.

