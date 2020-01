Crollo nel centro storico di Sciacca, trovati i proprietari

La polizia municipale di Sciacca ha individuato i proprietari dell'immobile di via Oliveri parzialmente crollato il giorno di Natale, ma non c'è ancora certezza che saranno loro ad intervenire. A quanto pare si tratta di una famiglia, madre e due figli, che vivono da molti anni in America.

Il Comune è in attesa, dopo avere disposto la diffida, che arrivi una loro comunicazione e poi l'intervento di messa in sicurezza. La diffida disposta dal Comune ai proprietari comprende anche l'obbligo per gli stessi di nominare un tecnico.

Se non saranno i proprietari dovrà intervenire l'ente, ma prima sarà necessario reperire le somme necessarie per i lavori.

