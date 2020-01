Cattolica Eraclea, stop ai funerali del boss Domenico Terrasi

È morto sabato a 77 anni dopo una lunga malattia ma non ci saranno funerali pubblici in chiesa per il boss Domenico Terrasi. Stop dalla questura di Agrigento anche al corteo a Cattolica Eraclea.

Il funerale si sarebbe dovuto celebrare oggi alle 15 nella chiesa del Rosario ma è stato concessa solo una benedizione in forma privata.

La diocesi, seguendo il decreto del questore di Agrigento Rosa Maria Iraci che vieta funerali pubblici e cortei in casi del genere, ha annullato le esequie. Terrasi era tornato libero nel febbraio del 2018 dopo avere scontato la seconda condanna per associazione mafiosa, a 12 anni e 8 mesi di reclusione, rimediata nell’ambito dell’operazione «Minoa».

