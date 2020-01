Tribunale, martedì niente udienze: la protesta della camera penale di Agrigento

La camera penale di Agrigento, coordinata dal presidente Angelo Nicotra, ha deliberato l'adesione alla protesta indetta dall'Unione delle Camere penali italiane contro la riforma della prescrizione.

Si tratta del primo stop alle udienze nel 2020 ed è stato fissato per la giornata di martedì quando, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, i penalisti agrigentini, in contemporanea con la grande mobilitazione, si riuniranno in assemblea al palazzo di giustizia di via Mazzini.

Martedì, quindi, niente udienze né altre attività che non riguardino procedimenti con indagati o imputati detenuti o con scadenza imminente dei termini di prescrizione.

