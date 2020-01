Sono 8 i minorenni, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, denunciati alla procura dei minori di Palermo dalla polizia di Sciacca. Gli agenti sono dovuti intervenire in via Cappellino, dopo la segnalazione di un residente, a causa di una rissa tra gli adolescenti scoppiata, sembrerebbe, per futili motivi.

Ad uno di loro è stato anche sequestrato un pezzo di legno usato come corpo contundente. È di due feriti lievi il bilancio della rissa.

