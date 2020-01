Rissa nella movida agrigentina, in tre finiscono in ospedale

Calci, pugni e perfino delle bottigliate. Tre giovani, rispettivamente di 31, 30 e 28 anni, sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale «San Giovanni di Dio» di Agrigento. Due hanno riportato traumi ed escoriazioni, mentre al terzo è stato diagnosticato anche un brutto taglio al volto.

I tre facevano parte di uno dei due gruppi che, nella tarda serata di sabato, si sono «scontrati» in via Pirandello: nel cuore della città dei Templi. Della rissa, già durante la giornata di ieri, si stavano occupando i carabinieri che sono prima intervenuti sul posto e che hanno allertato il 118 per soccorrere i feriti e che, ieri appunto, stavano cercando di fare piena chiarezza sull'accaduto.

Per quale motivo fra i due gruppi di giovanissimi - pare fossero sei complessivamente i coinvolti - sia scoppiata la lite e dunque la rissa non è chiaro. Forse qualche parola di troppo e non gradita. Non è escluso, naturalmente, essendosi verificato tutto in uno dei luoghi cardine della movida di Agrigento, che i ragazzi avessero anche bevuto un po' troppo. Di fatto, i due gruppi sono venuti alle mani ed è stato il caos.

