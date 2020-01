Giallo a Licata, ritrovato il cadavere di un uomo sulla spiaggia

Ritrovato un altro cadavere sulla spiaggia, questa volta a Licata. Si tratterebbe di un giovane il cui corpo è stato recuperato sugli scogli dai poliziotti del commissariato cittadino e dalla Guardia costiera.

Sconosciuta l'identità dell'uomo, la cui salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale «San Giacomo d'Altopsasso» dove verrà disposta l'ispezione cadaverica. Attraverso l'esame sarà possibile capire anche le cause del decesso, per quanto tempo è rimasto in acqua e se si tratta o meno di un migrante.

