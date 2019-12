Ventenne rapinato e picchiato davanti ad un pub, scattano 3 arresti a Ribera

Aveva deciso di trascorrere il giorno dell'Immacolata in un pub ma la lieta serata si è trasformata in un incubo per un ventenne. Nel momento in cui stava per pagare la consumazione è stato picchiato, con calci e pugni, da tre ragazzi e rapinato.

Gli aggressori si erano accorti che il giovane aveva 250 euro, frutto della paga settimanale in campagna. Il tunisino Mohamed Salem Haj, a quel punto, lo avrebbe minacciato per farseli consegnare ma il giovane sarebbe fuggito ma, inseguito, è stato bloccato e colpito dai tre con calci e pugni prima di venire rapinato dei soldi.

Il giovane ha denunciato tutto ai carabinieri ma proprio davanti agli uffici dell'Arma, il tunisino lo avrebbe nuovamente minacciato facendo il gesto della pistola.

Adesso, in manette sono finiti, Gaspare Nocilla, 30 anni, Antony Lucera, 25, entrambi riberesi, e Mohamed Salem Haj, 37enne, tunisino, residente a Ribera.

