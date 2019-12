Racalmuto, sequestrate 3 tonnellate di pesce avariato

Tre tonnellate di pesce avariato sono state sequestrate a Racalmuto dai carabinieri. Nei giorni scorsi i militari, insieme ai colleghi del N.A.S. di Palermo, hanno controllato un’azienda conserviera, elevando, a seguito delle irregolarità riscontrate, sanzioni per migliaia di euro.

I carabinieri hanno trovato e sequestrato migliaia di vasetti di pesce sott’olio e di filetti sottosale in cattivo stato di conservazione e dalle caratteristiche alterate.

I militari hanno quindi proceduto a sanzionare per mille euro il titolare della ditta e hanno sequestrato, impedendo che potessero finire in commercio, oltre 3 tonnellate di pesce in cattivo stato di conservazione.

© Riproduzione riservata