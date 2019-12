Crolla protezione palazzo ad Agrigento, Firetto: "Completare presto messa in sicurezza"

Parti della copertura in legno realizzata dalla ditta che sta eseguendo i lavori nel palazzo liberty al civico 51 di piazza Cavour, ad Agrigento, è stata divelta a causa del forte vento ed è caduta in strada. Per fortuna non ci sono feriti né danni.

Dopo l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, è stato chiuso viale della Vittoria, dove i pannelli sono caduti. Il palazzo era stato interessato a crolli il 18 e 30 settembre scorsi e la copertura era stata montata per evitare infiltrazioni d’acqua.

Anche stavolta nessuno si è fatto male, "ma certo non si può continuare a sfidare la sorte", dice il sindaco Lillo Firetto. "Ho saputo - aggiunge - che l’impresa incaricata dal condominio di piazza Cavour 51 è pronta a lavorare anche di notte per una messa in sicurezza certa e più rapida possibile. Siamo prossimi al Natale. Il viale della Vittoria dovrà essere transitabile. Le famiglie dei condomini sfollati, che da pochi giorni avevano fatto rientro a casa, e tutte le attività commerciali della zona hanno diritto a trascorrere serenamente le festività".

