Siculiana, nasconde la cocaina dentro la sorpresa dell'ovetto di cioccolata: arrestato

Un 62enne siculianese è stato arrestato dai carabinieri di Siculiana e di Cattolica Eraclea, per spaccio di droga. Durante un controllo all'interno di un locale, è stato trovato 200 euro in contanti ed alcune dosi di cocaina già confezionate in palline.

I militari hanno deciso di perquisire anche l'abitazione trovando 14 grammi di cocaina nascosti dentro la sorpresa di un ovetto di cioccolata. In giro per casa poi i militari hanno trovato un bilancino e bustine per il confezionamento.

Per il 62enne, già noto alle forze dell’ordine, sono così scattate le manette ai polsi ed è finito agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata