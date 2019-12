Sciacca, acqua inquinata in corso Vittorio Emanuele

Parametri non conformi alla potabilità dell'acqua presso due punti rete del corso Vittorio Emanuele, nel cuore del centro storico di Sciacca. Lo ha reso noto la gestione commissariale di Girgenti Acque precisando che «Le analisi microbiologiche eseguite sui campioni d'acqua prelevati in data 13 dicembre nel comune di Sciacca hanno evidenziato parametri non conformi».

Al contrario, i campioni d'acqua prelevati in pari data presso altri tre punti rete, sempre in corso Vittorio Emanuele «hanno evidenziato valori dei parametri di riferimento conformi». «Sarà cura del gestore - aggiungono dalla gestione commissariale di Girgenti Acque - procedere alla pulizia delle riserve idriche a servizio dei sopra riportati punti rete ed al rifornimento sostitutivo a mezzo di autobotte. Si assicura, altresì, che gli operatori ed i tecnici del gestore stanno ponendo in essere quanto necessario per individuare le cause della non conformità riscontrata e per pervenire ad una rapida risoluzione della problematica in oggetto».

Il problema, pertanto, è limitato e queste utenze in una zona del centro storico della città.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

