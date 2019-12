Entrano ed escono farmaci ma il direttore è in ferie, chiuso un deposito di Agrigento

Movimenti in entrata e in uscita dall'ingrosso di farmaci, in assenza del direttore tecnico in ferie. È stata sospesa l'autorizzazione ed è andato incontro a chiusura temporanea un deposito all'ingrosso di farmaci di Agrigento. Denunciato all'autorità giudiziaria e multato con una sanzione da 6mila euro anche il legale responsabile della struttura.

A scoprire la vicenda i Nas di Palermo in collaborazione con i carabinieri del comando provinciale di Agrigento nel corso di controlli periodici disposti dal ministero della Salute sulla tracciabilità dei farmaci.

