Nascondeva stupefacenti negli slip: inflitti un anno e 6 mesi

Lo avevano fermato a un posto di blocco con quasi 8 grammi di cocaina e 3 di hashish negli slip. Un giovane, Alessandro Calogero Trupia, 30 anni, è stato condannato a un anno e 4 mesi di reclusione e 1400 euro di multa.

L'uomo era già coinvolto in numerose altre vicende giudiziarie in materia di droga, l'ultima delle quali molto di recente. L'arresto è scattato il 27 aprile in via del rione Sperone a Palermo. La vettura, alla vista dei militari, ha accelerato in maniera improvvisa insospettendo così gli agenti che, dopo un controllo, hanno trovato due involucri di droga nelle mutande.

