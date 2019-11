Ancora mini sbarchi nell'Agrigentino. Sette immigrati, verosimilmente tunisini, sono stati bloccati, per strada, dai carabinieri.

Sono sbarcati, non è chiaro quando e dove con precisione, a Seccagrande: località balneare di Ribera. Le ricerche sono in corso, in maniera capillare, in tutta l’area. Non è escluso che altri migranti siano già riusciti ad allontanarsi.

