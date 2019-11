Sequestrati venti chili di alimentari scaduti ad Agrigento

Venti chili di generi alimentari scaduti e carenze igienico-sanitarie. Lo hanno rilevato - durante un controllo messo in atto domenica sera - i carabinieri della compagnia di Agrigento, insieme ai colleghi dell'Ispettorato del lavoro e del centro Anticrimine Natura.

Il controllo è stato effettuato in un ristorante del centro storico: nei pressi della centralissima via Atenea ed ha portato alla contestazione di violazioni varie, tant'è che al proprietario sono state elevate sanzioni per circa 4 mila euro.

Sul posto, i militari dell'Arma hanno fatto intervenire anche personale dell'azienda sanitaria provinciale che ha appunto rilevato le carenze igienico-sanitarie. Oltre alle sanzioni amministrative e al sequestro dei generi alimentari scaduti, è stata disposta anche la temporanea sospensione dell'attività di ristorazione.

