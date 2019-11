Agrigento, oltre 10mila multe non pagate: avviata la riscossione coatta

Oltre 10mila le multe del 2017 per mancato rispetto del codice della strada, che non sono state pagate ad Agrigento. Uno degli ultimi atti dell'ormai ex comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni è stato quindi quello di firmare il ruolo coattivo e l'elenco riepilogativo che è stato rimesso dall'Agenzia delle Entrate.

La cifra complessiva, che con il ruolo coattivo per il mancato pagamento, che si intende recuperare è di 564.954,36 euro. Si tratta nello specifico di sanzioni per complessive 390.051,88 euro, di 131.704,67 euro per maggiorazioni e 43.197,81 per spese di raccomandata.

