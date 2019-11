Raccolta rifiuti, è emergenza a Canicattì

Continua ad essere sempre scadente se non addirittura peggiore dei mesi scorsi il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia a Canicattì. La riprova che le ditte non riescono a far fronte a questa storia di ordinari disservizi è data dai cumuli di rifiuti che ci sono da giorni dinanzi il Centro conferimento rifiuti dell'ex Foro Boario, dove avviene la raccolta ed il conferimento quotidiano dei rifiuti differenziati.

Che il servizio sia carente lo dimostra non solo la situazione che si vede all'esterno del Centro Conferimento Rifiuti ospitato nell'ex Foro Boario ma anche i cumuli che si ritrovano sempre più numerosi nel centro abitato dove restano per giorni. Nelle zone periferiche sembra essere tornati indietro di settimane e mesi.

Di contro chi fa, o meglio vorrebbe fare, in maniera diligente lo smaltimento differenziato viene mortificato dagli incivili e da un servizio che non funziona: i ritardi non vengono recuperati ed anzi si accumulano sempre più. Gli uffici comunali e dell'Aro Canicattì-Camastra continuano ad inviare segnalazioni e contestazioni che non migliorano certo la puntualità del servizio che prevede ben altre cose rispetto alla puntuale raccolta dei rifiuti e allo spazzamento manuale e meccanizzato di strade e quartieri.

