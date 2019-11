Canicattì, anziano trovato morto in casa

Un uomo, che viveva da solo in una casa popolare di Canicattì, è stato trovato morto dai Vigili del fuoco e dalla Polizia, allertati dai vicini di casa e dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

L'uomo, quasi settantenne, è stato trovato all'interno dell'abitazione delle case popolari della zona del viale della Vittoria in pieno centro a Canicattì. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno forzato uno degli infissi riuscendo ad entrare all'interno dell'appartamento. Il rinvenimento del cadavere è avvenuto nel primissimo pomeriggio di sabato.

Sul posto sono intervenuti anche personale della polizia locale ed i poliziotti del commissariato di Canicattì che sono rimasti sino a tarda sera all'interno dell'appartamento. Giunti sul luogo anche una sorella dell'uomo ed altri familiari.

